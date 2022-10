FC Porto só ganhou três vezes na Alemanha: heróis de 1994, 2000 e 2006 dão a receita

Ambiente hostil, pragmatismo alemão e a entrada de Xabi Alonso podem pesar a favor do Bayer. O empate não seria mau, mas Domingos, Bruno Moraes e Clayton veem capacidade e talento para surpreender.

Dezasseis anos: é esta a viagem temporal que os adeptos do FC Porto têm de efetuar para encontrar a mais recente vitória do clube na Alemanha, onde reza uma história de dificuldades para as equipas portuguesas, que ficaram bem espelhadas na última visita dos dragões, precisamente ao estádio onde regressam hoje, com o objetivo de consolidar um lugar de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.