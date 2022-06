FC Porto: Sérgio Oliveira entra nos planos do Fenerbahçe, de Jorge Jesus

Mário Jorge Branco, diretor-desportivo do Fenerbahçe, é um admirador do médio do FC Porto.

Sérgio Oliveira faz parte dos planos do Fenerbahçe para a nova época. Segundo O JOGO apurou, o médio do FC Porto agrada a Jorge Jesus e transferência para Istambul pode ser uma realidade, depois de falhada a continuidade na Roma. José Mourinho revelou publicamente que gostava de contar novamente com o jogador, mas apenas por empréstimo, por não ter verba suficiente para avançar para uma compra definitiva.

Contratualmente ligado aos dragões até 30 de junho de 2025, Sérgio Oliveira tem indicações para se apresentar no Olival dia 1 de julho, data marcada para o arranque dos trabalhos do FC Porto, mas a permanência no plantel dos campeões nacionais não é certa. O Fenerbahçe é um dos clubes interessados e a SAD portista não descarta um eventual negócio que seja do agrado dos campeões nacionais e do próprio jogador.

No Fenerbahçe, além de ter oportunidade de trabalhar com Jorge Jesus, Sérgio Oliveira reencontraria Mário Jorge Branco, diretor-desportivo do clube turco. Os dois trabalharam juntos nos gregos do PAOK Salonica, onde foram campeões nacionais, tendo construído uma forte amizade, como fizeram questão de reforçar recentemente numa fotografia que publicaram nas redes sociais.

Profissionalmente, o dirigente português é um grande admirador do médio, tendo deixado isso bem claro numa entrevista que concedeu a O JOGO, publicada dia 19 de julho de 2020. "Demonstrou na Grécia que foi dos melhores médios que passou no país, pela qualidade que apresenta no jogo, mas também no treino. Veio aumentar o nível porque é um animal de competição", elogiou o então dirigente do clube grego.