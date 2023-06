FC Porto: Sérgio Conceição volta ao trabalho para finalizar dossiê de 2022/23

Conceição deu escapadinha e em breve reunirá com o presidente. Autópsia a 2022/23 e ataque ao mercado entre os temas. Nos alvos estão lateral-direito e dois médios.

As redes sociais foram inundadas de fotografias das férias dos jogadores, mas Sérgio Conceição ainda levará mais alguns dias até entrar em definitivo nesse período. Depois de uma escapadinha que serviu para descomprimir um pouco da pressão das últimas semanas da época, o treinador retomou a elaboração cirúrgica do dossiê com a autópsia de 2022/23 e ainda esta semana poderá encontrar-se com Pinto da Costa, com quem tem linha direta sempre que necessário, para lhe entregar as conclusões. Há matérias relacionadas com a constituição do plantel também para abordar, até porque o preenchimento de algumas lacunas dependerá também de possíveis saídas.

À data de hoje, a principal carência do plantel reside no lado direito da defesa, que perdeu Manafá e Rodrigo Conceição, e a partida de Uribe para o Al-Sadd "reclama" por mais uma opção para o meio-campo. No entanto, informações recolhidas por O JOGO apontam no sentido de o setor até poder receber mais do que uma cara nova, uma vez que há um ano a saída de Vitinha não chegou a ser devidamente colmatada.

Este e outros processos, contudo, não conhecerão avanços conclusivos até algumas vendas ficarem determinadas e se perceber a folga económica do FC Porto para atacar o mercado. A de Diogo Costa é a que maior expectativa desperta, por força das mais-valias que poderá gerar, mas tem sido mais fumo do que fogo.