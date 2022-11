FC Porto: Sérgio Conceição ultrapassa Artur Jorge e Pedroto está mais perto

Os títulos de treinador mais vitorioso de sempre dos dragões na liga e em todas as provas, na posse de Pedroto, está mais perto.

A goleada (4-0) ao Paços de Ferreira possibilitou a Sérgio Conceição subir mais um degrau na tabela de treinadores mais vitoriosos de sempre do FC Porto no campeonato. O técnico de 47 anos chegou aos 142 triunfos em 182 jogos na principal competição nacional, deixando definitivamente para trás Artur Jorge, que venceu 141 das 188 jornadas que disputou pelos azuis e brancos.

Conceição persegue agora o melhor registo da história do clube (159), na posse de José Maria Pedroto, que detém também a melhor marca absoluta (209). Tanto uma como outra, refira-se, ainda poderão ser superadas esta época. A última até poderá ser igualada ainda em 2022, bastando, para tal, que os portistas vençam Mafra (duas vezes), Boavista, Chaves, Vizela e Arouca. A outra só mesmo em 2023.

Leia também Taça de Portugal Ricardo Sousa: "O Sérgio Conceição transformou o clube no velho FC Porto" Ricardo Sousa formou-se no FC Porto, foi vice-campeão nacional e ganhou a Supertaça no clube que na terça-feira, para a Taça de Portugal, defronta pela primeira vez como treinador. O treinador, de 43 anos, diz que o jogo em Mafra será "especial" por defrontar o clube onde se formou, por ser contra o campeão e frente a um grupo que tem feito "um trajeto extraordinário" na Champions.

Treinador convidado pela UEFA

A UEFA convidou Sérgio Conceição para participar no próximo fórum de treinadores de elite, agendado para segunda-feira, dia 14, em Nyon. O técnico do FC Porto já participou noutras edições do evento organizado pelo organismo que tutela o futebol europeu e também não deverá faltar a este, no qual serão debatidos temas como a utilização do VAR e o novo formato da Champions, que entrará em vigor a partir de 2024/25. Já depois de amanhã está convidado para um evento da Fundação Ronald McDonald, que se realiza no Palácio da Bolsa.