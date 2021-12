Sérgio pode tornar-se o segundo treinador do FC Porto a somar 44 jogos consecutivos sem perder na Liga. O inglês foi o primeiro e prolongou a invencibilidade... até aos 53

Os 43 jogos que o FC Porto leva sem perder no campeonato colocam Sérgio Conceição ao lado de Vítor Pereira no ranking de séries invictas de treinadores do clube e, esta quinta-feira, na partida em que regressa ao banco após castigo, tem a possibilidade de se tornar apenas o segundo a atingir os 44.