"FC Porto ser campeão? Seria preciso um milagre daqueles mesmo difíceis"

O treinador Carlos Azenha defende que é praticamente impossível o FC Porto ser campeão esta temporada.

Só com um milagre é que o FC Porto consegue erguer o troféu de campeão nacional nesta época 2022/23. Essa é a opinião de Carlos Azenha, treinador de futebol que foi adjunto de Jesualdo Ferreira nos dragões.

Os azuis e brancos recebem o Portimonense na 26.ª jornada e o Benfica visita o Rio Ave e esta ronda poderá mesmo ser decisiva: "Falando desportivamente, daquilo que é a realidade, seria preciso um milagre daqueles mesmo difíceis. Para haver uma hipótese de o FC Porto ter esperança, o Benfica teria de perder com o Rio Ave e o FC Porto teria de ganhar na Luz", referiu o técnico, de 54 anos, em declarações à "Bola Branca", da Rádio Renascença.

Antes da paragem para as seleções, o FC Porto empatou 0-0 com o Braga, o mesmo resultado verificado com o Inter, que ditou a eliminação da Liga dos Campeões. Carlos Azenha acredita que esses resultados façam os jogadores portistas entrarem em campo algo nervosos.

"Não me espantaria, dado o que aconteceu nos últimos dois jogos, que o FC Porto entrasse algo nervoso. Mas penso que a paragem para as seleções foi importante para limpar a cabeça dos jogadores, embora menos boa em termos táticos. Ainda assim, creio que o ADN do FC Porto vai vir ao de cima neste jogo", apontou.

Para o jogo frente ao Portimonense, o FC Porto tem Diogo Costa, Pepe e João Mário em dúvida e pode haver "algum cuidado na gestão destes jogadores". "Mesmo estando bem, não creio que Pepe corra o risco de jogar, porque é importante para o clássico. Diogo Costa, se estiver em condições, seguramente jogará. Nesta pausa [Sérgio Conceição] teve também oportunidade de explorar e preparar jogadores menos utilizados, sabendo de antemão que a equipa tem de estar a 100% no clássico", vincou o antigo treinador de V. Setúbal, Portimonense e Al Sharjah.