"FC Porto sempre teve grandes centrais. Do Pepe nem vale a pena falar"

Pepe e Marcano, habituais titulares no eixo defensivo do FC Porto

Rolando dá o selo de aprovação aos atuais centrais do FC Porto. Fábio e Carmo têm "nível de seleção".

Os 175 jogos realizados de dragão ao peito dão legitimidade a Rolando para opinar sobre o leque de centrais do FC Porto atual, que o antigo internacional português vê à altura dos pergaminhos do clube. Desde logo a começar pelo capitão, com quem chegou a cruzar-se no balneário das Quinas.

"A meu ver, a equipa atual está muito bem servida. Historicamente, o FC Porto sempre teve grandes centrais e este ano não é exceção. Do Pepe nem vale a pena falar sobre a idade, o que importa é a qualidade e isso está à vista de todos. Continua em alto nível e a ser chamado à Seleção", aponta Rolando, de 37 anos.

O luso-brasileiro não é o único a justificar o aplauso do ex-futebolista. Há outro veterano merecedor de elogios. "O Marcano também continua a dar cartas, é outro caso em que a idade não passa por ele", prossegue Rolando, sem esquecer as alternativas à experiente dupla. "Depois há outros dois jogadores, o Fábio Cardoso e o David Carmo, que jogam menos mas correspondem quando são chamados e têm qualidade para também estarem na Seleção Nacional. Parece-me que pode ser apenas uma questão de tempo", finaliza.

Não perca a restante entrevista a Rolando: