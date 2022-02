FC Porto sem tempo a perder: regresso aos treinos com um nome no boletim clínico

Manafá continua a cumprir plano de tratamento.

O plantel do FC Porto regressou esta segunda-feira aos treinos, após a vitória (0-1) sobre o Moreirense, dando início à preparação para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, frente à Lázio.

Manafá continua em tratamento e mantém-se no boletim clínico, sendo o único jogador entregue ao departamento clínico dos dragões. Gonçalo Borges, por sua vez, trabalhou com a formação principal.

Os portistas voltam a treinar esta terça-feira, pelas 16h00, de novo no Olival. O duelo com a Lázio está agendado para as 17h45 de quinta-feira. Na primeira mão, os azuis e brancos venceram por 2-1, no Dragão.