FC Porto sem propostas por Otávio e o valor da cláusula de rescisão vai subir

Cláusula de rescisão do "Baixinho" passa de 40 para 60 milhões de euros assim que os relógios atingirem a meia-noite. Notícias de uma proposta do Al Nassr não se confirmaram; Até sexta-feira, o FC Porto desconhecia qualquer oferta pelo médio. Quem quiser avançar entra numa espécie de contrarrelógio antes de o valor saltar para um patamar bem mais difícil de alcançar.

O FC Porto está perto de poder respirar melhor em relação a Otávio. Assim que soarem as doze badaladas, à entrada deste domingo, a cláusula de rescisão do médio será reposta nos 60 milhões de euros, valor que vigora durante a maior parte do ano civil e que representa um aumento de 20 M€ em relação ao valor que blindou o "Baixinho" ao longo das últimas semanas. O cenário de uma saída a "preço de saldo" deixará, portanto, de ser uma realidade. Isto se, claro, não surgir uma proposta de última hora de 40 M€ e que seja capaz de convencer Otávio. Mas, essa é uma conjuntura que se adivinha pouco provável, ainda que o mercado atual seja pródigo em surpresas.

No último mês, não faltaram notícias a dar conta do interesse de clubes como Inter, Nápoles e Juventus nos préstimos de Otávio e, recentemente, o agente do portista, Israel Oliveira, anunciou que os "nerazzurri" estariam a "reunir fundos" para bater a cláusula que hoje expira. No entanto, essa possível oferta não deu entrada nos escritórios da SAD, pelo menos até ao fecho desta edição. Por outro lado, as notícias de que o Al Nassr, da Arábia Saudita e onde estão Cristiano Ronaldo e Luís Castro, já teria acordo com Otávio e estaria disposto a avançar com uma oferta de 40 M€ dividida por tranches foram desmentidas nada mais nada menos do que pelo próprio capitão da Seleção Nacional.

O FC Porto, de resto, nunca mostrou disponibilidade para abrir negociações por Otávio e a resposta era e continuará a ser remetida para a cláusula de rescisão. Primeiro, porque o internacional português é considerado absolutamente imprescindível para Sérgio Conceição; e, não menos importante, porque os dragões são detentores de apenas 67,5 por cento do passe. Ou seja, perante uma venda de 40 M€, o clube encaixaria uma verba significativamente inferior. A partir de amanhã - e, repita-se, sem surpresas de última hora -, a proteção será reforçada (60 M€) e suficiente para afugentar os pretendentes. Assim, tudo se alinha para que Otávio, que tem apresentação prevista para depois de amanhã, parta para a oitava época consecutiva como portista. O que, a confirmar-se, será a gosto e com a dedicação de sempre.