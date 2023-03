"FC Porto sem Pepe na Pedreira? Sérgio Conceição arranja sempre solução"

Defesa-central português está lesionado e é dúvida para o jogo de domingo, em Braga.

Domingos Paciência espera um FC Porto "sentido" depois da eliminação da Liga dos Campeões, aos pés do Inter, mas que "nunca atira a toalha ao chão", mesmo que saia de Braga, no domingo, com um resultado negativo.

"À procura da vitória", o FC Porto tem mais responsabilidade que os arsenalistas para o jogo da 25.ª jornada da I Liga, defende o antigo avançado e agora treinador de futebol. "É uma luta direta, importante e difícil de igual modo para ambos. O Braga procura intrometer-se [na luta pela Champions] e este ano uma vez mais. E a pressão que tem é uma pressão boa. Porque não é responsabilidade do Braga lutar pelo título ou ser campeão", refere, em declarações à Rádio Renascença.

Para o encontro na Pedreira, Sérgio Conceição poderá não contar com Pepe, tal como aconteceu contra o Inter. O defesa-central está lesionado e isso é "negativo", mas o treinador "arranja sempre uma solução".

"É negativo para a equipa. Agora, o Sérgio tem tido a capacidade de arranjar sempre solução, como foi o Fábio Cardoso contra o Inter. E o jogador esteve muito bem. É mais um jogo para o Sérgio, se calhar, preparar sem o Pepe. Embora o melhor FC Porto seja com o Pepe na equipa", salienta.