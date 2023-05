FC Porto sem "o melhor jogador" frente ao Casa Pia: "Conceição não se vai queixar, mas..."

Declarações de Chaínho, antigo jogador dos dragões

O triunfo do FC Porto em Arouca, 1-0, ficou marcado por dois momentos não tão positivos para dos dragões: Otávio e Marcano viram cartão amarelo e, por isso, ficarão de fora da receção dos portista ao Casa Pia, na 32.ª jornada da Liga Bwin.

Chaínho, antigo jogador do clube azul e branco, considera importante a ausência do internacional português, "o melhor jogador do FC Porto", nas palavras do antigo médio.

"Otávio é o melhor jogador do FC Porto. É um jogador decisivo. Marcou o golo que deu o apuramento na Taça [de Portugal], com o Famalicão, e fez o passe para o golo em Arouca. O FC Porto tem alternativas, o Sérgio [Conceição] não se vai queixar, mas é uma peça importante", começou por afirmar em declarações ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença, antes de falar da temporada do Benfica e da distância entre as duas equipas (quatro pontos) a três jogos do final da Liga Bwin.

"O Benfica está a fazer um campeonato notável, depende de si. O FC Porto está a ir atrás do sonho e isso provoca sempre algum nervosismo. Se o FC Porto estivesse na mesma posição seria igual. A equipa do Benfica é experiente, passou uma fase menos boa, mas todos sabem que não podem vacilar", disse, concluindo de seguida:

"Ganhando ao Portimonense, o Benfica fica com a via verde para o título", no entanto, com "emoção até ao fim" e "com o Braga já fora da corrida", após a derrota com as águias na última jornada.