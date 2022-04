FC Porto sem novidades no boletim clínico para receção ao Vizela

Matheus Uribe, Bruno Costa e Wilson Manafá continuam a recuperar de lesão

O FC Porto continua a preparar a deslocação a Vizela, no sábado, a contar para a 32ª jornada da Liga Bwin.

Na manhã desta quarta-feira, a equipa de Sérgio Conceição treinou no Olival, com Matheus Uribe, Bruno Costa (treino condicionado) e Wilson Manafá (tratamento) a manterem-se no boletim clínico.

O FC Porto recebe o Vizela no sábado, às 19h, e poderá sagrar-se campeão nacional no sofá, no domingo, caso o Sporting não consiga fazer um resultado melhor do que os dragões na receção ao Gil Vicente.

