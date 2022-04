"FC Porto sem mim? Sou católico praticante, mas não tenho o dom de adivinhar..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez este domingo a antevisão ao duelo no reduto do Braga (18h00 de amanhã), relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Como estaria o FC Porto sem Sérgio Conceição nos últimos cinco anos? "Não faço ideia [risos]. Sou católico praticante, mas não tenho o dom de adivinhar o que seria ou não. Algumas coisas foram bem feitas nestes cinco anos a concluir agora, outras nem tanto. Queria ganhar todas as provas em que entrámos. Se podia ter sido melhor? Sim, como também poderia ter sido pior. É o que é, dentro do contexto do FC Porto nestes últimos cinco anos. Estou seguro de que a forma dedicada e ambiciosa como nós, equipa técnica, abraçamos este projeto, foi de acordo com os valores do clube, que são os meus. Deixa-me bastante satisfeito, mas não fico hiper feliz. Olho também para o que não fiz e para o que não conquistei."

Análise ao Braga: "À medida que caminhamos para o fim, os jogos ganham um peso ainda maior. Todas as equipas lutam pelos seus objetivos e esse peso é sentido, porque não há margem para errar. Vamos apanhar uma equipa super competente, a última a deixar as provas europeias. O Carvalhal tem feito um trabalho fabuloso, com um plantel jovem, mas também com experiência. Cabe-nos tentar a vitória."