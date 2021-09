FC Porto sem cortes na lista para a Champions

Apesar das restrições devido ao fair-play financeiro e de não ter oito jogadores formados localmente, o FC Porto poderá inscrever todos os 27 elementos que compõem o plantel.

O empréstimo de Diogo Leite ao Braga no último dia do mercado de transferências vai permitir que o FC Porto inscreva todos os elementos do plantel na UEFA. Ao que tudo indica, o nome dos 27 jogadores que ficaram no clube estarão na lista que será enviada esta quinta-feira ao organismo que tutela as provas europeias.

Devido às regras impostas pelo fair-play financeiro, os portistas só podem incluir 23 jogadores [em vez dos 25 habituais] na lista A, mas como só têm sete [o limite mínimo são oito] jogadores formados localmente - Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Nanu, Manafá, Diogo Costa, Sérgio Oliveira e Bruno Costa - perdem uma das vagas. Mas isso não constitui um problema.

Para "compensar", o FC Porto tem cinco elementos que podem ser incluídos na lista B, e, por isso, Sérgio Conceição não será obrigado a fazer escolhas, como na época passada em que, por exemplo, deixou o então reforço Carraça de fora. Agora, cabem todos. Mesmo aqueles que ainda não foram convocados para qualquer dos jogos do campeonato.

João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Vitinha e Francisco Meixedo nasceram depois de 1 de janeiro de 2000 e estiveram "elegíveis para jogar pelo clube [...] por um período ininterrupto de dois anos desde o seu 15.º aniversário na altura em que são inscritos na UEFA". Por isso, podem integrar a tal segunda lista, ao contrário de Diogo Costa (nasceu em setembro de 1999) e de Diogo Leite, se este tivesse ficado.

Na lista A, o FC Porto vai incluir 15 jogadores "sem limitações" (Marchesín, Marcano, Mbemba, Zaidu, Wendell, Pepe, Uribe, Grujic, Otávio, Luis Díaz, Taremi, Pepê, Corona, Toni Martínez e Evanilson), mais os sete já referidos formados localmente.