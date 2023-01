FC Porto sem baixas no regresso do Jamor

Grujic e Veron saíram com mazelas do jogo com o Casa Pia, mas estão aptos para a Taça de Portugal

O FC Porto retomou este domingo os treinos, na ressaca do empate (0-0) deste último sábado com o Casa Pia, com três jogadores no boletim clínico, mas nenhum deles consequência do embate realizado no Jamor.

Grujic e Veron, que apresentaram queixas durante o encontro com os casapianos - o sérvio na coxa direita, o brasileiro no tornozelo esquerdo -, estão assim disponíveis para a receção ao Arouca, agendada para quarta-feira, a contar para a Taça de Portugal.

Da nota publicada pelos dragões no site oficial constam os nomes de Francisco Meixedo, Evanilson, Pepe e Zaidu. Os dois primeiros realizaram apenas tratamento às respetivas lesões. O central português, operado na última semana ao braço esquerdo, trabalhou no ginásio. Já o nigeriano voltou a subir ao relvado para efetuar treino condicionado.

A preparação para o jogo com o Arouca prossegue esta segunda-feira, às 10h30, com mais um treino à porta fechada no centro de treinos do Olival.