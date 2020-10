FC Porto: Sarr chega ao Dragão, Diogo Leite fica

Intransigência de Rafinha fez cair negócio com o Barcelona e levou Todibo para o rival Benfica. Leite dá segurança a Sérgio Conceição e Sarr acrescenta polivalência e não tem custos além dos salários

O domingo louco teve sequência no FC Porto com uma segunda-feira igualmente agitada, mas menos pródiga em novidades. A maior de todas acaba por ser a continuidade de Diogo Leite no plantel, o que fecha a porta a alguns negócios e acaba por dar um enquadramento diferente a esta reta final do mercado.

Lá fora, a janela de transferências fechou ontem, segunda-feira, nos principais países. Em Portugal encerra apenas hoje, terça, dia em que Malang Sarr deverá ser oficializado como reforço do dragão. O francês, internacional em todos os escalões até aos Sub-21, estará esta manhã no Porto.

Se tudo correr segundo o que foi previamente acordado, então faz exames médicos, assina por empréstimo de um ano e fala aos meios de comunicação do clube, depois de ontem já ter anunciado ao que vem. "Saio para ter tempo de jogo, melhorar e voltar no próximo ano para jogar no Chelsea", terá dito, em declarações à Telfoot.

Francês para assinar hoje. O português não saiu e o setor mais recuado dos dragões parece fechado, apesar de Lucas Veríssimo e Rose

O lateral/central até pode fechar o sector mais recuado dos portistas. E isto porque Diogo Leite vai continuar no plantel. Todas as soluções de última hora que apareceram ao jogador não interessaram ao FC Porto, que estava disposto a vendê-lo, por não ser primeira opção, mas não a qualquer preço, porque Sérgio Conceição continua a confiar nele e, ficando, isso nunca seria um peso para o treinador nem para a folha salarial do plantel. Uma situação bastante diferente de Diogo Queirós, por exemplo, com quem o técnico não contava mesmo.

Assim, e porque o mercado dos defesas-centrais não trouxe nada que, à partida, entusiasmasse muito Sérgio Conceição,a permanência de Diogo Leite acaba por conferir alguma tranquilidade. Pepe e Mbemba continuam a ser os titulares, Marcano está lesionado, mas Diogo assegura qualidade enquanto alternativa. Para a SAD, caiu por terra a possibilidade de celebrar um negócio que, em determinado momento, se estimou poder valer 20 milhões de euros.

O Valência nunca teve liquidez para avançar, apesar do interesse, o Barcelona equacionou reforçar-se com o português e houve mesmo reuniões avançadas com Jorge Mendes para o efeito, como ontem O JOGO deu conta. Mas a intransigência de Rafinha deitou abaixo um negócio que envolvia também Todibo, que entretanto seguiu por empréstimo para o Benfica.

Com estas movimentações, Nanu e Manafá vão fechar a lateral direita, com dúvidas sobre o papel que fica, agora, guardado para Carraça. Zaidu é o único lateral esquerdo, Pepe, Mbemba e Diogo Leite são os centrais e haverá Malang Sarr para as duas posições. Isto até Marcano recuperar...

Lucas Veríssimo na berlinda, Rose na equação

Contas feitas, o FC Porto fica oito defesas para quatro lugares, mas três deles são laterais direitos. Há, portanto, uma vaga passível de ser preenchida se o último dia de mercado trouxer algum negócio suficientemente apelativo e de acordo com as possibilidades do clube.

Ontem, segunda-feira voltou a circular a informação de que os dragões fizeram proposta por Lucas Veríssimo, do Santos. O central esteve a ser negociado pelo Benfica, caiu pouco antes de o rival portista formalizar a chegada de Todibo e de imediato Lucas foi novamente apontado ao FC Porto. No Brasil garantem que a proposta dos dragões é de 6,5 milhões de euros, com o Santos a conservar 15% do passe do jogador. O JOGO sabe que Lucas já foi oferecido ao FC Porto em mais do que uma ocasião e nunca o clube avançou decisivamente nesse processo, pelo que só mesmo a necessidade de última hora o poderia trazer.

Além de Lucas, ontem falou-se de Danny Rose, lateral esquerdino de 30 anos que, não há muito tempo, era titular do Tottenham e da seleção inglesa. Terminou a época passada cedido ao Newcastle, por não contar para José Mourinho. Agora, com apenas mais um ano de contrato, os "spurs" querem desfazer-se dele. O FC Porto foi apontado como destino provável, apesar dos cinco milhões de euros que o jogador aufere por ano. A negociação implicaria sempre que o Tottenham ajudasse ao pagamento e também não resta muito tempo. A confirmar hoje, embora o mais provável seja mesmo que Sarr e Leite fechem a defesa do dragão.