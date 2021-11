FC Porto rumo ao jogo com o Feirense: muitos na seleção e ainda o boletim clínico

Partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal joga-se no sábado.

O plantel do FC Porto voltou trabalhar, na manhã desta terça-feira, no Olival, tendo em vista o encontro com o Feirense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Marcano (treino integrado condicionado), Wendell (treino condicionado), Matheus Uribe (treino condicionado) e Francisco Conceição (tratamento) ainda estão com problemas físicos, segundo informou o clube no site oficial.

Fábio Vieira, João Mário, Vítor Ferreira (Portugal sub-21), Luis Díaz (Colômbia), Corona (México), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau) também não estiveram às ordens de Sérgio Conceição, mas por ainda estarem integrados nos compromissos das respetivas seleções.

A partida com a formação de Santa Maria da Feira tem início às 20h15 de sábado.