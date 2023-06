FC Porto a caminho do Jamor: o momento da saída no Dragão

Adeptos do FC Porto juntaram-se junto do Estádio do Dragão para deixar bem claro o apoio à equipa que este domingo volta à final da Taça de Portugal, agora tendo o Braga como adversário

Leia também Ciclismo Jumbo sai do ciclismo e deixa de patrocinar Max Verstappen Apesar de garantir que serão cumpridos os compromissos salariais até 2024, esta decisão vai afetar, em especial, a formação que conquistou a última Volta a França com Jonas Vingegaard e a Volta a Itália com Primoz Rogli