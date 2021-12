FC Porto: Rúben Semedo já está em Portugal

Rúben Semedo veio passar uns dias de férias a Portugal, com a expectativa de ver concretizado o negócio com o FC Porto.

Rúben Semedo está neste momento em Portugal. O defesa-central do Olympiacos veio passar alguns dias de férias ao nosso país, com a expectativa de ver o negócio com o FC Porto ficar fechado.

Como O JOGO deu conta na semana passada, a SAD dos dragões aceita pagar cerca de 250 mil euros de taxa de empréstimo até final da presente temporada, contudo ainda há um ligeiro desacordo no valor dos direitos económicos. O acordo deve ser alcançado num a valor entre os 5 e os 6 milhões de euros, permitindo a chegada de Rúben Semedo ao Dragão em janeiro.

Refira-se que o FC Porto tem interesse em reforçar o eixo central e da parte do Olympiacos também existe vontade em negociar. Desde logo porque a direção não conta com o jogador, que tem um salário elevado (1,1 milhões de euros limpos por ano). Além disso, apresentou recentemente o central Manolas, aumentando ainda mais as opções de Pedro Martins para aquele setor.