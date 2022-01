FC Porto: Rúben Semedo já foi inscrito na Liga

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Clube ainda não oficializou contratação

Rúben Semedo já aparece no site da Liga Portugal como fazendo parte do plantel do FC Porto. O defesa-central vai utilizar o número 35.

Recorde-se que jogador português está desde esta manhã de segunda-feira no Porto para a assinatura do contrato e a oficialização de um empréstimo até ao final da época.

Os portistas pagam 350 mil euros de taxa de cedência e ficam com uma cláusula de compra, não obrigatória, de 5,5 M€.