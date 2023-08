FC Porto: Romário Baró sem lesão grave

Médio cumpre os primeiros dias de tratamento a um estiramento na coxa esquerda.

A forma como se agarrou à coxa esquerda, o esgar de dor e as dificuldades para se dirigir para o banco de suplentes faziam antever o pior para Romário Baró, mas a lesão sofrida na segunda parte do encontro com o Moreirense foi menos grave do que se supunha. Ainda que o FC Porto não tenha explicado o teor do problema no boletim clínico de ontem, tratar-se-á somente de um estiramento muscular, provocado pelas fortes cargas a que os atletas se submetem nesta fase da temporada.

Como também é habitual, tendo em conta que as recuperações variam de jogador para jogador, os azuis e brancos não avançaram com qualquer tempo de recuperação, mas o grau mais baixo deste tipo de lesões costuma implicar uma paragem a rondar as duas semanas. Se assim for, Baró poderia voltar às opções ainda antes do último jogo antes da paragem de seleções, em Vila do Conde, com o Rio Ave (3 de setembro).

Pelas marquesas da enfermaria do Olival passaram também Evanilson e Gabriel Veron. Os dois brasileiros continuam a fazer tratamento a lesões musculares e, tal como Romário Baró, não poderão defrontar o Farense, no domingo. O encontro deverá ter casa cheia, uma vez que a venda de bilhetes decorre a muito bom ritmo. À hora do fecho desta edição restavam vender 2500 ingressos e, tendo em conta a presença de muitos emigrantes no país, tudo aponta para que a lotação venha a esgotar.