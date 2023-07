FC Porto: Romário Baró esteve no dia 1 da pré-época e espreita chance

Médio está de volta após passagem pelo Casa Pia. Ausência de médios pode ajudar. Esta sexta-feira, esteve no Olival.

Romário Baró foi um dos jogadores que esteve presente esta sexta-feira no centro de treinos do Olival, no primeiro dia da pré-temporada do FC Porto. E o médio espreita uma chance de ficar no plantel, isto porque basta olhar para o grupo de jogadores disponíveis para encontrar um claro défice de médios.

O internacional jovem português esteve cedido ao Casa Pia, em 2022/23, mas a época não lhe correu de feição, acabando por efetuar apenas 24 jogos. Ainda assim, foi o único dos elementos que esteve cedido na última temporada a receber uma oportunidade para se mostrar a Sérgio Conceição, pelo menos, até ao começo do estágio, no dia 17.

Em sentido contrário, Carraça e Loum receberam autorização para procurar clube e nem sequer se apresentaram ao trabalho hoje. Tomás Esteves, que está a ser negociado com o Pisa, encontra-se a recuperar de lesão e Nanu está perto de ser transferido em definitivo para o Samsunspor.