FC Porto: Rodrigo Conceição avalia um futuro no estrangeiro

Lateral alterna descanso em família com plano de treino personalizado para manter a forma. Sair é hipótese mais provável; Contrato com o FC Porto termina amanhã e clubes da Áustria, Grécia, Países Baixos, Polónia e Alemanha já mostraram interesse em recebê-lo. Decisão sobre o próximo passo está para muito breve.

Um ano depois de Francisco Conceição (Ajax) ter optado por dar continuidade à carreira fora de Portugal, Rodrigo Conceição deve seguir o mesmo caminho do irmão. O lateral-direito termina contrato com o FC Porto amanhã e, apesar de lhe ter sido colocada a hipótese de continuar no Dragão, a possibilidade mais forte ao dia de hoje é rumar ao exterior.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, Rodrigo recebeu convites de clubes da Áustria, Grécia, Países Baixos e Alemanha e encontra-se em período de reflexão, juntamente com a família, no sul do país. Alguns dos interessados apresentam mesmo projetos ambiciosos, que lhe permitem continuar a lutar por títulos ou por uma vaga regular nas competições europeias. A decisão está para muito breve, até porque as pré-temporadas estão prestes a arrancar e o defesa sabe que é importante tentar marcar uma posição logo desde o primeiro dia.

Nesse sentido, a estadia no Algarve não tem servido unicamente para descanso e lazer. Rodrigo Conceição tem alternado treino personalizado com descanso e brincadeiras em família, algumas delas com a bola sempre presente, como demonstrou, ontem, nas redes sociais, acompanhado do irmão mais novo, José. O benjamim do clã Conceição já dá cartas nos escalões de formação dos azuis e brancos e, além de ter trocado uns passes com o irmão sem deixar a bola tocar no chão, ainda o incentivava a uns abdominais lançando-lhe a bola para um toque de cabeça. "O meu treinador pessoal", escreveu.

Rodrigo Conceição representou o FC Porto duas temporadas, intercaladas por uma de empréstimo ao Moreirense. Depois de em 2020/21 ter alinhado exclusivamente pela equipa B, em 2022/23 fixou-se no plantel principal e chegou a realizar 25 jogos, entre os quais na Liga dos Campeões. Para o currículo entraram oficialmente três títulos, uma vez que, embora não tenha somado qualquer minuto no encontro com o Tondela, também recebeu a medalha de vencedor da Supertaça Cândido de Oliveira, a que juntaria, mais tarde, as da Taça da Liga e da Taça de Portugal. Só faltou a Liga...