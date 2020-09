FC Porto revela ter atingido quase 140 mil sócios

Desde 1977, quase triplicou o número de associados e FC Porto está à porta do top-10 mundial.

De acordo com a última edição da revista "Dragões", o FC Porto tem 137.750 sócios, dos quais 25,5 por cento são mulheres.

Os números são baseados nas informações que o geógrafo François Guichard reuniu na sua tese de doutoramento, que dedicou à cidade do Porto. A evolução é considerável tendo em conta os números de 1977, altura em que o clube tinha ganho apenas cinco campeonatos: na altura eram 52.830 sócios, 90 por cento dos quais habitavam no Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo concentravam. Atualmente, a implantação de portistas deixou de ser regional - são "apenas" 60 por cento no Grande Porto - passando a ter uma expressão significativa em todo o território nacional.

No estrangeiro, o FC Porto também já se espalhou por todo o Mundo, muito por culpa dos emigrantes, naturalmente, mas não só. Basta dizer que tem associados do Malawi, de Itália, das Honduras ou de Singapura. A notícia não refere se todos têm a quotas em dia, mas o número não deixa de ser relevante e coloca o FC Porto à porta do top-10 mundial entre os clubes com mais associados. De acordo com a "Finance Football", o Manchester United ocupa esse lugar com 150 mil sócios.