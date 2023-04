FC Porto revela-se mais uma vez feroz contra os da mesma espécie

Portistas fecham outra época como a equipa com mais pontos nos duelos entre os top-4.

Quanto mais forte for o adversário, mais o FC Porto se agiganta. A conclusão advém da análise ao desempenho dos dragões em 2022/23, que se preparam para terminar outra época com mais pontos conquistados no confronto direito com os quatro primeiros classificados do campeonato desde a chegada de Sérgio Conceição (2017/18).

As quatro vitórias alcançadas esta temporada contra Benfica (uma), Braga (outra) e Sporting (duas), bem como o empate obtido na Pedreira, permitiram aos portistas amealhar 13 pontos nesta mini-liga, sendo que o máximo que algum dos adversários diretos poderá atingir são 10.