FC Porto revela qual a lesão de Pepe, substituído frente ao Atlético de Madrid

O FC Porto regressou aos treinos depois de ter empatado 0-0 no reduto do Atlético de Madrid, na quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões. Pepe, que foi substituído no jogo em Madrid, é a novidade no boletim clínico dos dragões: o central tem um edema muscular na perna esquerda.

Marchesín continua lesionado e fez apenas tratamento e ginásio.

Na manhã de sexta-feira há novo treino, no Olival, para preparar o encontro com o Moreirense, no domingo, às 18h00.