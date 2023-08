FC Porto retoma "operação Supertaça" com quarteto no boletim clínico

FC Porto voltou ao trabalho no Olival

Dragões preparam o duelo com o Benfica, agendado para esta quarta-feira (20h45).

Após dois dias de folga, o plantel do FC Porto regressou esta sexta-feira ao trabalho no Olival para dar seguimento à preparação para o embate com o Benfica, agendado para quarta-feira (20h45) e referente à Supertaça Cândido de Oliveira.

No boletim clínico continuam Diogo Costa (treino condicionado), João Mário (treino condicionado), Veron (tratamento) e Evanilson (tratamento), mas, como O JOGO adiantou, o guarda-redes é recuperável para o embate com as águias.

Os dragões voltam ao trabalho às 10h30 deste sábado, novamente no Olival.