FC Porto responde a líder da APAF: "Só mesmo com muita impunidade..."

Emblema azul e branco reagiu no Twitter a declarações de Luciano Gonçalves, presidente da APAF.

O FC Porto reagiu este domingo à nova participação da APAF contra Sérgio Conceição, depois das palavras do treinador do FC Porto a seguir ao dérbi portuense, no qual os dragões acabaram por vencer o Boavista por 4-1.

"Há maior impunidade do que ser apanhado a pedir bilhetes a um clube em segredo e manter-se como presidente de uma associação de árbitros? Só mesmo com muita impunidade tanta falta de seriedade pode sobreviver", pode na publicação a conta da comunicação do FC Porto no Twitter, reagindo a declarações de Luciano Gonçalves, presidente da APAF.

"Na terça-feira, no Porto Canal, mostraremos mais particularidades do modo de actuar deste senhor, para que todos possamos aquilatar eventuais impunidades", acrescentou a comunicação portista.

De recordar que a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai avançar com nova participação ao Conselho de Disciplina (CD) da FPF contra Sérgio Conceição, na sequência das declarações proferidas pelo treinador do FC Porto após a vitória sobre o Boavista (4-1).

"O quero saber é se a APAF me vai meter mais um processo ou se vai olhar para o trabalho que é feito em campo de quem tem de olhar. É das vitórias com que me sinto mais triste. Por tudo o que se passa no futebol português, esta campanha em torno de um ou outro jogador do FC Porto, este ambiente que se cria, não tenho explicação, para situações tão claras que deixam passar desta forma. Se calhar porque o Sérgio Conceição fala e mete a classe onde eles não gostam. O Taremi é um excelente jogador, extremamente inteligente a jogar, os adversários têm muita dificuldade em perceber o tipo de movimentação, aconteceu hoje e trataram de arranjar uma forma de o condicionar ao máximo. Começa a ser demais. As situações são tão evidentes que nem vale a pena falar mais", atirou Conceição, agastado com a atuação da equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins, nomeadamente em lances em que a equipa azul e branca ficou a reclamar a marcação de grandes penalidades sobre Taremi e Evanilson.

Contactado por O JOGO, Luciano Gonçalves, presidente da APAF, confirmou nova participação contra o técnico. Situação que se vai repetir sempre que "for colocada em causa a seriedade dos árbitros".

O líder do organismo refere ainda que a decisão de avançar com um eventual processo cabe ao CD, uma vez que a APAF "é uma associação de classe, sem decisões ou responsabilidades técnicas". E prosseguiu: "A nossa missão é defender todos os árbitros nas várias vertentes."

De recordar que a APAF já tinha avançado com uma queixa contra Sérgio Conceição. Foi antes do duelo entre FC Porto e Tondela, quando o treinador saiu em defesa de Taremi, a propósito da expulsão do iraniano frente ao Paços de Ferreira. "Vejo o Taremi como um jogador super honesto, com a profissão, com os colegas, com os adversários, com os árbitros. Acho que em todos os jogos pede desculpas aos adversários e aos árbitros. É um jogador extremamente honesto. A imagem que criaram dele é de má-fé. Mas pior do que isso é ir toda a gente atrás, como alguns animais, vai toda a gente atrás. Mas aquilo que me espanta, não só desse lance, é que o árbitro pode até ser induzido em erro, pela visão que tem do lance naquele momento, ter algumas dúvidas e não assinalar, sente-se confortável porque tem câmaras e gente para alertar, numa situação que é penálti claríssimo. Das duas uma, ou não tem competência ou precisa de ir ao oculista", afirmou, então, Conceição.