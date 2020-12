FC Porto renovou com o jogador mais influente do arranque de 2020/21

Além de ser o melhor marcador do FC Porto, Sérgio Oliveira lidera, a par de Otávio, o ranking dos assistentes.

Não foi preciso Danilo sair para o Paris SG para que Sérgio Oliveira se assumisse como o patrão do meio-campo do FC Porto, porque mesmo com o "Comendador" por cá, o "puto 30 milhões" já tinha sido fundamental na conquista dos últimos dois títulos.

Mas, esta época, com a braçadeira de capitão (quando Pepe não joga) a sua influência disparou porque acrescentou ações decisivas que lhe dão maior visibilidade. Afinal, estamos a falar do melhor marcador da equipa, com sete golos, mais dois do que Marega e três do que Luis Díaz, dois jogadores que, por norma, pisam zonas mais adiantadas do terreno. Mas Sérgio Oliveira também lidera, ainda que a par de Otávio, o ranking de assistentes do FC Porto, com três ofertas: uma para Marega (Boavista), uma para Taremi (Portimonense) e outra para Mbemba (Portimonense).

É o quinto mais utilizado por Sérgio Conceição esta época e foi um dos poupados em Atenas... O jogo deste domingo constitui ainda um desafio para Sérgio Oliveira. Caso seja utilizado, como tudo indica, tem oportunidade de tentar acertar contas com o Tondela, a quem nunca marcou na I Liga. E no último jogo oportunidades não faltaram... O único golo que marcou aos beirões foi pela equipa B do FC Porto, em 2012/13, num jogo (1-1) em Pedroso. Cláudio Ramos foi a vítima.

Oliveira, recorde-se, renovou contrato com o FC Porto até 2025.