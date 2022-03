FC Porto regressou de Lyon e fez treino ligeiro no Estádio do Dragão

Plantel do FC Porto treinou no Dragão

Comitiva azul e branca só chegou à Invicta esta sexta-feira à tarde. Viagem de regresso estava programada para a madrugada anterior, mas uma avaria no motor do avião adiou-a.

Sem tempo a perder: após a avaria no avião que impossibilitou a comitiva do FC Porto de regressar de Lyon durante a madrugada, os dragões aterraram na Invicta durante a tarde desta sexta-feira e, de imediato, dirigiram-se ao Estádio do Dragão, onde o plantel realizou um treino ligeiro de recuperação, já de olho no dérbi de domingo (20h45) com o Boavista.

No boletim clínico, estão Manafá (tratamento) e Bruno Costa, que sofreu uma lesão muscular na perna direita durante a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Este sábado, às 16h00, há nova sessão de treino, desta feita no Olival. Depois, às 17h30, Sérgio Conceição fará a antevisão ao duelo com o rival citadino em conferência de Imprensa.