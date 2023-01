FC Porto regressou aos treinos com uma boa notícia sobre Pepe

Capitão dos dragões evoluiu para treino integrado condicionado

No primeiro treino do FC Porto em 2023, Sérgio Conceição recebeu uma boa notícia: Pepe, que sofrera uma fratura no braço esquerdo no Mundial, evoluiu de tratamento para treino integrado condicionado. O defesa, que num vídeo publicado pelos dragões nas redes sociais surge a festejar um golo de Otávio na peladinha de hoje, está assim um passo mais perto de voltar à competição. Mesmo que numa primeira fase tenha de utilizar uma proteção.

Por outro lado, Francisco Meixedo e Evanilson continuam em tratamento e Zaidu no regime de treino condicionado.

Os dragões voltam ao Olival esta terça-feira às 10h30 para continuar a preparação para a visita ao Casa Pia, agendada para sábado, às 20h30.