FC Porto regressou ao trabalho no Olival já com Nico González

Mais recente reforço dos dragões já treinou sob as ordens de Sérgio Conceição. Quatro nomes no boletim clínico

Nico González, que no sábado foi oficializado como reforço do FC Porto, já treinou este domingo sob as ordens de Sérgio Conceição, no regresso do plantel ao trabalho após o empate (0-0) com o Rayo Vallecano no jogo de apresentação aos adeptos.

Diogo Costa (treino condicionado), João Mário (treino condicionado), Gabriel Veron (tratamento) e Evanilson (tratamento), são os quatro nomes no boletim clínico portista.

Azuis e brancos voltam a treinar às 17h00 de segunda-feira, novamente no Olival.