FC Porto regressa aos treinos com duas boas notícias para Conceição

Corona entrou para a segunda parte com uma coxa elástica

Corona e Taremi evidenciaram queixas no encontro com o Famalicão, mas não estão no boletim clínico divulgado pelo FC Porto.

O FC Porto voltou este sábado aos treinos, depois da vitória em Famalicão por 4-1, na jornada 13 do campeonato. Já com o jogo com o Nacional na mira, para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição orientou uma sessão no Olival e, a julgar pela informação fornecida pelo clube, não há más notícias relativamente a Corona e Taremi.

Tanto o mexicano como o iraniano saíram com queixas do jogo de sexta-feira à noite, mas não figuram no boletim clínico, onde surgem os nomes de Marcano (treino condicionado) e Mbaye (ginásio).

O jogo com o Nacional, dos oitavos de final da Taça de Portugal, joga-se terça-feira, na Madeira, a partir das 19h00. Segue-se o clássico com o Benfica no que toca ao calendário dos dragões.