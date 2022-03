FC Porto regressa aos treinos e Gonçalo Borges continua no grupo

Do clássico com o Sporting não sobraram quaisquer mazelas, com Manafá a ser o único elemento entregue ao departamento médico

Sem tempo para folgas, o FC Porto voltou esta tarde aos treinos, no início da preparação da visita ao Paços de Ferreira, marcada para domingo.

Do clássico com o Sporting não sobraram quaisquer mazelas, com Manafá a ser o único elemento entregue ao departamento médico. O extremo Gonçalo Borges manteve-se às ordens de Sérgio Conceição.