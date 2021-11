Francisco Conceição no Liverpool-FC Porto

O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira

Menos de 24 horas depois da derrota, por 2-0, em Liverpool - em partida da Liga dos Campeões - o FC Porto deu início à preparação para o próximo jogo na Liga Bwin, a receção ao Vitória de Guimarães. O jogo da à 12.ª jornada do campeonato está marcado para domingo, às 20h30.

No treino desta quinta-feira, nota para três ausências. No boletim clínico portista figuram os nomes de Marcano (alta hospitalar), Pepe (tratamento) e Francisco Conceição, este a contas com uma lesão na anca esquerda.