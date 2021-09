FC Porto regressa aos treinos com dois nomes no boletim clínico

Treino decorreu no Olival e sem os 14 jogadores ao serviço das respetivas seleções nacionais

O regresso de Grujic, ainda que tendo realizado treino integrado condicionado, é a novidade do dia do FC Porto, que esta tarde voltou aos treinos, o primeiro com vista ao clássico com o Sporting, a 11 de setembro.



Ausentes dos trabalhos, naturalmente, os jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções: Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal Sub-21), Nanu (Guiné-Bissau), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México) e Mehdi Taremi (Irão).



No boletim clínico portista figura, além do já citado Grujic, o nome de Marchesín (tratamento e ginásio).