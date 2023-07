FC Porto regressa ao Estádio do Dragão com o onze definido

Do onze escolhido para o jogo com o Wolverhampton, no Algarve, sairá Baró para a entrada de Grujic

FC Porto tem na tarde deste sábado o último teste a sério antes da Supertaça para Sérgio Conceição medir o pulso à equipa

A dez dias do arranque oficial da nova temporada, não tem Sérgio Conceição "dores de cabeça" para elaborar o onze para a Supertaça Cândido de Oliveira. Salvo qualquer contratempo de última hora, a equipa que vai defrontar o Benfica a 9 de agosto será: Diogo Costa, Pepê, Pepe, Marcano e Zaidu; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Taremi e Toni Martínez. E se ter tantas certezas pode ser visto como uma boa notícia, por permitir ensaiar o jogo com antecedência, por outro lado significa que não há reforços - além de Fran Navarro - para se intrometerem na luta por uma vaga no clássico. E isso preocupa Conceição, sobretudo nas duas posições onde é evidente a falta de alternativas.

Ainda sem reforços para o meio-campo, o treinador portista apostará na continuidade com Grujic como parceiro de Eustáquio no clássico. Primeiro banho de multidão esperado no Dragão.

Uribe saiu e ainda não chegou o seu substituto (ver página seguinte), enquanto no lado direito da defesa só sobra o adaptado Pepê depois de Manafá e Rodrigo Conceição terem terminado contrato e de João Mário continuar a recuperar de lesão. Na defesa, o destaque vai para Zaidu que, pelo que se viu nesta pré-época, inverteu a ordem das preferências com Wendell, o titular na maior parte da época passada. No miolo, Baró ainda deu sinais de poder intrometer-se na luta, mas Grujic, mesmo sem ter assinado até à data uma exibição de encher o olho, tem clara vantagem. Desde logo pelo estatuto e experiência, mas também por já ter rotinas com a equipa.

Depois do ensaio desta tarde com o Rayo, Conceição terá mais 11 dias para preparar a Supertaça Cândido de Oliveira. Se chegarem reforços, não é expectável que possam entrar diretamente para o onze, que será de continuidade

Na frente também não há grandes dúvidas. Com Pepê obrigado a jogar atrás, Otávio e Galeno serão os alas, Taremi tem lugar cativo e Toni Martínez será o seu parceiro, apesar das boas indicações dadas por Fran Navarro.Esta tarde, o FC Porto volta a casa para o tradicional jogo à porta aberta no Dragão, em que não haverá a apresentação individual do plantel (há alguns anos que isso deixou de acontecer) e, para Conceição, será a última oportunidade para testar a equipa num contexto altamente competitivo e, já agora, pisar pela primeira vez o novo relvado.

O adversário é da primeira divisão espanhola, onde joga o antigo herói dos portistas Falcao, e o treinador vai impor exigência máxima aos jogadores. A meio da próxima semana é provável que haja mais um treino com jogo à porta fechada, no Olival, mas será mais para manter os jogadores em alta rotação do que para afinar estratégias.

Animação fica fora do estádio

À semelhança dos últimos anos, não haverá apresentação individual do plantel do FC Porto que, para já, tem apenas em Fran Navarro a única cara nova, nem qualquer tipo de festa no relvado. Conceição quer foco máximo no jogo de preparação. Mas isso não quer dizer que falte animação antes do apito inicial de um jogo que terá mais de 30 mil pessoas nas bancadas. A partir das 14h, na Praça do Dragão, há música ao vivo e DJ, sessão de autógrafos de atletas das modalidades, animações para os mais novos e zonas de comida e bebida.