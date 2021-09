Último dia não trouxe caras novas, mas sim a garantia da permanência de Corona, Díaz e Sérgio Oliveira, jogadores que participaram em mais de 100 golos desde 2019/20.

O FC Porto precisava de fazer dinheiro para equilibrar as contas, mas este acabou por ser um do defesos menos proveitosos dos últimos anos, com apenas 21 milhões de euros encaixados.