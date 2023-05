FC Porto recorre do castigo de interdição do Dragão

Portistas vão dar entrada com a ação no Tribunal Central Administrativo do Sul, mantendo ativa a providência cautelar

O FC Porto vai recorrer do castigo de dois jogos de interdição do Estádio do Dragão, na sequência do denominado caso dos coletes azuis, depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter mantido na íntegra o acórdão proferido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, o clube azul e branco vai dar entrada com a ação no Tribunal Central Administrativo do Sul nos próximos dias, mantendo ativa a providência cautelar entretanto apresentado no sentido de suspender a pena aplicada pelo órgão federativo.

O caso, recorde-se, remonta aos incidentes ocorrido no final do clássico entre FC Porto e Sporting, da 22.ª jornada da I Liga de 2021/22, que valerem castigos a vários intervenientes. Além dos dois jogos de interdição do estádio, os portistas foram também condenados a pagar uma multa no valor de 25.245 euros.