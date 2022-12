Em dia de balanços, o FC Porto assinalou 2022 nas redes sociais com o famoso discurso de Sérgio Conceição na roda após a vitória, por 3-2, em casa do Estoril no início do ano. Um jogo que o treinador considerou decisivo para a conquista do título de campeão nacional 2021/22

O FC Porto concluiu 2022 com três títulos: campeão nacional, Taça de Portugal e Supertaça.