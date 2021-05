FC Porto recorda 2010: "Demonstrou que o Estádio do Dragão não é um salão de festas alheias..."

Azuis e brancos recordaram triunfo sobre o Benfica no Estádio do Dragão, que impediu que as águias se sagrassem campeãs em plena casa do rival.

O FC Porto recorreu este domingo à newsletter "Dragões Diário" para recordar o jogo de há 11 anos, frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, onde "demonstrou que o Estádio do Dragão não é um salão de festas alheias".

O emblema azul e branco lembrou assim o triunfo por 3-1 sobre as águias, num jogo em que ao Benfica bastava o empate para se sagrar campeão nacional da temporada 2009/10. Aos 42 minutos, Bruno Alves abriu o marcador, mas Luisão empataria a partida aos 56", resultado que chegaria para o Benfica, mas passados três minutos Ernesto Farias voltou a colocar o FC Porto em vantagem e, aos 82", Belluschi marcou um golaço para fechar as contas.

"Há onze anos mostrámos de que fibra somos feitos. Neste dia, em 2010, o FC Porto recebia o Benfica, a quem um empate chegava para selar o título na Invicta depois de quatro anos de hegemonia azul e branca. Em boa verdade, o título tinha começado a ser construído na primeira volta, em pleno túnel da Luz", pode ler-se.

"Sem Falcao, alvo de um quinto amarelo cirúrgico na jornada anterior, os tetracampeões foram para as cabines em vantagem graças a uma cabeçada afirmativa de Bruno Alves. No arranque da segunda parte Fucile foi expulso e logo a seguir os encarnados fizeram o 1-1. Mas a igualdade com que os benfiquistas rejubilavam durou pouco, já que três minutos depois Farías empatou. A oito dos noventa, e após de ter assistido para os dois primeiros golos, Belluschi abriu o livro. O argentino partiu da esquerda, fez uma "cueca" a Aimar, deixou Quim impotente e demonstrou que o Estádio do Dragão não é um salão de festas alheias", conclui-se.