FC Porto recorda, 19 anos depois: "Aprendemos uma nova palavra: Gelsenkirchen"

Dragões recordaram segunda Champions da história, conquistada a 26 de maio de 2004. Diante do Mónaco, equipa então comandada por José Mourinho venceu a final de forma clara, por 3-0

O dia 26 de maio ficará para sempre marcado na história do Futebol Clube do Porto. Os dragões conquistaram, há 19 anos, a sua segunda Champions, num feito que não deixou de ser recordado nas redes sociais do clube.

"Quando a Europa foi nossa. Há 19 anos, aprendemos uma nova palavra: Gelsenkirchen", escreveu o clube azul e branco, nas suas redes sociais, questionando os adeptos onde viram a mítica partida, que terminou com vitória clara do FC Porto sobre o Mónaco, por 3-0. Os golos de Carlos Alberto, Deco e Alenichev ficaram para a história.