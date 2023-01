FC Porto reclama ser o clube português com mais troféus oficiais: "Quem mais?"

Azuis e brancos têm agora 83 títulos oficiais. Resta saber se ultrapassou ou igualou o Benfica, visto que não é certo se os encarnados têm 82 ou 83 títulos.

O FC Porto conquistou a Taça da Liga no sábado, ao vencer o Sporting por 2-0, e atingiu os 83 títulos no palmarés. E há a dúvida nos registos sobre se passa a ser o clube mais titulado em Portugal ou se igualam o Benfica. Na newsletter Dragões Diário deste domingo, os azuis e brancos dizem ser "o clube em Portugal com mais títulos oficiais".

"O FC Porto já tinha a Liga dos Campeões, a Taça Intercontinental, a Liga Europa, a Supertaça Europeia, a Liga portuguesa, o Campeonato de Portugal, a Taça de Portugal e a Supertaça de Portugal. Desde ontem, tem também a Taça da Liga. Quem mais? O FC Porto já era o clube português com mais troféus oficiais, empatado com o Benfica. Desde ontem, lidera essa contagem isolado, com 83 títulos. Quem mais? O FC Porto já era o campeão em título da Liga portuguesa, da Taça de Portugal e da Supertaça. Desde ontem, é o campeão em título das quatro competições nacionais portuguesas. Quem mais? Jorge Nuno Pinto da Costa já era o presidente com mais troféus na história do futebol. Desde ontem, tem 67 e a vantagem sobre o mais direto perseguidor - Florentino Pérez - passou para 37. Quem mais? Sérgio Conceição já era o treinador com mais títulos na história do FC Porto, a par de Artur Jorge. Desde ontem, lidera esse ranking destacado, com nove conquistas. Quem mais?", escrevem os dragões.

O FC Porto conquistou este sábado o 83.º troféu futebolístico do seu palmarés e a dúvida está lançada. Iguala ou ultrapassa o Benfica no topo dos clubes portugueses com o maior número de títulos? Pois bem, essa é uma interpretação que os registos da Federação Portuguesa de Futebol não permitem esclarecer em toda a linha, tudo por causa da Supertaça. Isto porque, por um lado, a FPF considera que as duas primeiras Supertaças, ganhas pelo Boavista e pelos encarnados, foram oficiosas. Por outro, contabiliza essa vitória no palmarés das águias.