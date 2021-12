FC Porto reclama expulsão de Paulinho: "Hat-trick oferecido pelo árbitro..."

Paulinho, avançado do Sporting

Clube azul e branco entende que o avançado do Sporting deveria ter recebido ordem de expulsão ao atingir, antidesportivamente, o defesa Wyllian

O FC Porto reclamou, através de uma publicação no Twitter, a eventual expulsão direta de Paulinho, avançado do Sporting, durante o desafio, no Estádio José Alvalade, contra o Portimonense, ocorrido durante a passada quarta-feira.

"Mais uma singularidade do campeonato português, um hat-trick oferecido pelo árbitro. Enorme atentado à verdade desportiva, como sinalizou a generalidade dos analistas", escreveu o clube portista na referida rede social, juntado um vídeo da ação.

Em causa, denota o FC Porto, está uma ação de Paulinho, que apontaria três golos ao Portimonense, protagonizada na área algarvia, na primeira parte. No lance, vê-se o dianteiro, sem hipótese de jogar a bola, a pontapear a perna do defesa Wyllian.

Por essa conduta antidesportiva, o juiz António Nobre admoestou, aos 45+2', Paulinho com um cartão amarelo, insuficiente na ótica do clube da Invicta, pois entende que o avançado do Sporting deveria ter sido expulso de forma direta.