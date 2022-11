FC Porto recebe um "reforço" na preparação para o jogo com o Mafra

João Mário, que regressou do trabalho na Seleção de sub-21, treinou no Olival na manhã desta quarta-feira.

O FC Porto contou com um "reforço" no treino desta quarta-feira, com vista a preparar o jogo da Taça da Liga frente ao Mafra, agendado para sexta-feira (20h45) e relativo à primeira jornada da fase de grupos. O lateral-direito João Mário regressou dos compromissos na Seleção de sub-21 e já treinou com a equipa.

Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus, Wendel Silva, da equipa B dos dragões, trabalharam às ordens de Sérgio Conceição.

Em sentido contrário, Evanilson (tratamento), Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (tratamento) e Veron (treino condicionado) continuam a recuperar de lesão e não participaram no apronto.

De recordar que Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Taremi (Irão) estão no Mundial'2022.

Os azuis e brancos voltam ao Olival amanhã, às 10h30, e Sérgio Conceição antevê o jogo com o Mafra a partir das 12h00.