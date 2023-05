FC Porto recebe multa devido aos atrasos frente ao Casa Pia

O intervalo do jogo entre dragões e casapianos durou 22 minutos, sendo que o início da partida também foi atrasado em dois minutos, devido a atrasos da equipa de Sérgio Conceição.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quinta-feira que o FC Porto foi multado em 4080 euros devido aos atrasos registados em ambas as partes da partida de domingo frente ao Casa Pia, no Estádio do Dragão, que terminou com uma vitória dos dragões por 2-1.

"O jogo na 1.ª parte iniciou com 2 minutos de atraso devido à apresentação tardia da equipa visitada, FC Porto, no túnel de acesso ao relvado. Nenhum motivo justificativo foi apresentado. O jogo na 2.ª parte reiniciou com 6 minutos de atraso devido à apresentação tardia da equipa visitada, FC Porto, no túnel de acesso ao relvado. Nenhum motivo justificativo foi apresentado", pode ler-se.

Recorde-se que o intervalo do FC Porto-Casa Pia teve a incomum duração de 22 minutos por conta de uma palestra prolongada de Sérgio Conceição, sendo que a segunda parte iniciou-se sem que a equipa técnica azul e branca estivesse presente no banco de suplentes.

Os atletas do FC Porto foram os últimos a chegar ao terreno do jogo, com os árbitros e os jogadores do Casa Pia no relvado à espera, aproveitando para realizarem exercícios de reativação muscular, de forma a não "arrefecerem".