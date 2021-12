FC Porto realizou o último treino antes de Vizela com quatro baixas no plantel

Partida da jornada 15 agendada para domingo.

O FC Porto realizou na manhã deste sábado o último treino de preparação para o encontro com o Vizela. De acordo com a informação publicada no site oficial do clube, não há alterações no que toca ao boletim clínico: Conceição continua com quatro baixas.

Pepe, Marcano, Wendell e Evanilson não subiram ao relvado no Olival, tendo realizado apenas tratamento às respetivas lesões.

O encontro da jornada 15 da Liga Bwin tem início marcado para as 19h00 de domingo. Sérgio Conceição, castigado, não irá marcar presença no banco de suplentes e não fez a habitual conferência de antevisão.