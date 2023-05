FC Porto realiza mais um treino ainda com João Mário em tratamento

Sérgio Conceição prepara o jogo com o Famalicão

Plantel prepara o jogo com o Famalicão.

O plantel do FC Porto realizou esta quarta-feira mais um treino tendo em vista o jogo em Famalicão, para a ronda 33 do campeonato. Segundo informou o clube no site oficial, João Mário continua em tratamento e a ser a única baixa por motivos físicos.

O encontro com a formação minhota, fora de casa, tem início às 20h30 de sábado. Se o FC Porto perder, o Benfica sagra-se automaticamente campeão, antes de entrar em campo com o Sporting, no domingo, à mesma hora. Os dragões, recorde-se, têm quatro pontos de desvantagem para o líder.