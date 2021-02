FC Porto reagiu com emojis à expulsão de Luis Díaz

Emblema azul e branco recorreu ao Twitter para reagir à decisão de Luís Godinho.

Luís Godinho expulsou Luis Díaz após ver as imagens do lance que resultou na lesão grave de David Carmo, no jogo que acabou no empate 1-1 entre Braga e FC Porto, a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Depois de desejar uma rápida recuperação ao central do emblema minhoto, o clube azul e branco recorreu à sua conta oficial do Twitter para reagir à decisão do árbitro, utilizando vários emojis de surpresa, incompreensão e revolta. Ora veja: