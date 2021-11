FC Porto reage às buscas nas instalações da SAD

A SAD do FC Porto deu conta que "foi alvo de um mandato de busca nas suas instalações" durante esta segunda-feira

Cerca de duas horas depois do comunicado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), dando conta que o Ministério Público e a Autoridade Tributária e Aduaneira, com a colaboração da PSP, fizeram cumprir "33 mandados de busca, principalmente no Porto e em Lisboa, abrangendo instalações de sociedades, incluindo uma SAD e uma instituição bancária, bem como diversas residências", a SAD do FC Porto emitiu um comunicado.

Nesse comunicado, a sociedade portista confirma que foi alvo de um mandato de busca nas suas instalações, "por suspeitas das entidades judiciais de crimes de abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais que tiveram a sua génese em movimentos financeiros relativos a transferências de jogadores de futebol".

COMUNICADO

"Em causa as buscas nas instalações da SAD do FC Porto

A FC Porto - Futebol, SAD comunica que foi alvo de um mandato de busca, ao longo do dia de hoje, nas suas instalações, por suspeitas das entidades judiciais de crimes de abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais que tiveram a sua génese em movimentos financeiros relativos a transferências de jogadores de futebol.



A FC Porto - Futebol, SAD colaborou com a equipa de investigadores cujo trabalho visou a apreensão de documentos que pudessem interessar à investigação.



A Administração."